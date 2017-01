Znate li u koje doba dana je trening najučinkovitiji?

Stručnjaci kažu kako se u ovo doba dana masti sagorijevaju najbrže, a samim time su i rezultati vidljiviji

Svatko bi, naravno, najradije htio smršaviti bez da išta radi, i da pritom može i jesti sve što poželi. Takvo bi otkriće vjerojatno bilo vrijedno zlata, a dok se to ne dogodi, ipak se moramo malo znojiti.

No postoji način na koji ćete si ipak malo olakšati trud i brže stići do rezultata, a to je da vježbate ujutro, kada se masti sagorijevaju najbrže.

Zašto je to tako?

Tijelo čovjeka u svakom trenutku mora imati energiju koja će ga pokretati. Postoji nekoliko izvora te energije: nekada je to kreatin fosfat, nekada glikogen, a nekada su to masti. Baš ovim redoslijedom se one i aktiviraju, energiju koju uvijek posljednju trošimo su masti.

Ako želimo ubrzati sagorijevanje masti, točnije, da ih što ranije počnemo trošiti moramo prvo sagorjeti zalihe glikogena. Razdoblje dana kada je glikogen u tijelu čovjeka na najnižoj razini je jutro, i to odmah nakon ustajanja i posebno prije doručka.

Getty Images

Ako vježbamo u poslijepodnevnim satima, da bi otpočelo sagorijevanje zalihe masti potrebno je oko 18 minuta vježbanja na nekoj od kardio sprava, što i nije puno, ali ipak možemo biti učinkovitiji.

Jutarnji trening ubrzava uključivanje masti u proces razgradnje dvostruko brze nego vježbanje kasnije tijekom dana, da biste počeli s trošenjem masti na kardio treningu, u ovim uvjetima, bit će vam potrebno svega 9 minuta.